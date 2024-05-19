Kepolisian Sektor Duren Sawit menggelar patroli gangguan kamtibmas di Jalan Raya Buaran dan Baladewa, Minggu (19/5) dini hari.

Petugas mendapati seorang perempuan menangis usai bertengar dengan pasangannya. Pasangan muda mudi ini berhasil direlai petugas dan disuruh pulang ke rumahnya.

Petugas juga membubarkan sekelompok remaja mengendarai motor yang asyik nongkrong. Hal ini untuk mencegah agar tidak menimbulkan gangguan kamtibmas atau tindak kriminalitas.

Reporter: Miftahul Ghani

Produser: Akira AW

(fru)

