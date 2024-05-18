Seorang wanita muda mengaku alami pelecehan seksual secara daring hingga teror ancaman pembunuhan. Teror ini terjadi selama 10 tahun terakhir sejak masih duduk di bangku sekolah. Kasus ini pun viral di media sosial.

Korban memberanikan diri untuk melaporkannya ke polisi. Terduga pelaku berinisial AP kerap kali mengirimkan foto alat kelamin melalui media sosial. Pelaku sengaja membuat ratusan akun media sosial untuk menebar teror.

Polisi telah melakukan pemeriksaan awal terhadap korban serta melakukan pelacakan dari akun media sosial pelaku.

