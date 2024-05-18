...

Viral, Wanita Muda di Surabaya Alami Teror Pelecehan Seksual dan Pengancaman selama 10 Tahun

Rahmat Ilyasan, Jurnalis · Sabtu 18 Mei 2024 13:30 WIB
A A A
Seorang wanita muda mengaku alami pelecehan seksual secara daring hingga teror ancaman pembunuhan. Teror ini terjadi selama 10 tahun terakhir sejak masih duduk di bangku sekolah. Kasus ini pun viral di media sosial.
 
Korban memberanikan diri untuk melaporkannya ke polisi. Terduga pelaku berinisial AP kerap kali mengirimkan foto alat kelamin melalui media sosial. Pelaku sengaja membuat ratusan akun media sosial untuk menebar teror.
 
Polisi telah melakukan pemeriksaan awal terhadap korban serta melakukan pelacakan dari akun media sosial pelaku.
 
Reporter:  Rahmat Ilyasan
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini