Gunung Slamet Naik Status Menjadi Waspada, Pendakian Ditutup dan Warga Dilarang Aktivitas Radius Tiga Kilometer

Suryono Sukarno, Jurnalis · Jum'at 17 Mei 2024 21:33 WIB
Aktivitas Gunung Slamet di Jawa Tengah naik status level dua atau waspada. Gempa hembusan dan tremor terus meningkat
 
Terlihat asap putih terus mengepul dari kawah yang mengarah ke barat atau arah Brebes dan Banyumas
 
Naiknya status Gunung Slamet ini membuat pendakian ditutup dan warga dilarang aktivitas radius tiga kilometer dari puncak gunung. Dengan kondisi Gunung Slamet naik status ke waspada, masyarakat diminta tetap tenang dan tidak panik 
 
Reporter : Suryono Sukarno
Produser : Febry Rachadi

(rns)

