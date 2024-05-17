Aktivitas Gunung Slamet di Jawa Tengah naik status level dua atau waspada. Gempa hembusan dan tremor terus meningkat

Terlihat asap putih terus mengepul dari kawah yang mengarah ke barat atau arah Brebes dan Banyumas

Naiknya status Gunung Slamet ini membuat pendakian ditutup dan warga dilarang aktivitas radius tiga kilometer dari puncak gunung. Dengan kondisi Gunung Slamet naik status ke waspada, masyarakat diminta tetap tenang dan tidak panik

Reporter : Suryono Sukarno

Produser : Febry Rachadi

(rns)

