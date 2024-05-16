...

Kenakan Busana Adat, Puluhan PPK Pilkada 2024 di Kota Yogyakarta Resmi Dilantik

Gunanto Farhan, Jurnalis · Kamis 16 Mei 2024 22:46 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta resmi melantik 70 orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Mereka akan bertugas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024
 
Seluruh anggota PPK mengenakan busana adat Yogyakarta. Untuk anggota PPK laki-laki mengenakan surjan lengkap dengan blangkon dan keris. Sementara, anggota PPK perempuan mengenakan kain kebaya
 
Ketua KPU Yogyakarta mengatakan, para anggota PPK tersebut mengenakan busana adat Yogyakarta yakni Jangkepan Gagrak Ngayogyakarto Hadiningrat
 
Hal tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga dan melestarikan nilai-nilai sejarah. Pemilihan kepala daerah juga tetap harus mengedepankan persatuan
 
70 anggota PPK tersebut nantinya akan bertugas di 14 Kecamatan di Kota Yogyakarta dalam Pilkada serentak tahun 2024
 
Reporter : Gunanto Farhan 
Produser : Febry Rachadi

(rns)

Berita Terkait

