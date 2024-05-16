Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta resmi melantik 70 orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Mereka akan bertugas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024
Seluruh anggota PPK mengenakan busana adat Yogyakarta. Untuk anggota PPK laki-laki mengenakan surjan lengkap dengan blangkon dan keris. Sementara, anggota PPK perempuan mengenakan kain kebaya
Ketua KPU Yogyakarta mengatakan, para anggota PPK tersebut mengenakan busana adat Yogyakarta yakni Jangkepan Gagrak Ngayogyakarto Hadiningrat
Hal tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga dan melestarikan nilai-nilai sejarah. Pemilihan kepala daerah juga tetap harus mengedepankan persatuan
70 anggota PPK tersebut nantinya akan bertugas di 14 Kecamatan di Kota Yogyakarta dalam Pilkada serentak tahun 2024
