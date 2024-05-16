Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang akan menyiapkan petugas kesehatan. Untuk melakukan pengecekan hewan kurban ke lapak-lapak penjual menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha tahun ini

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Asep Jatnika Sutrisno mengatakan sebanyak kurang lebih 100 petugas disiapkan untuk melakukan pengawasan dan pengecekan di 664 lokasi lapak pedagang hewan kurban

Pihaknya juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara penyembelihan hewna kurban halal dan memenuhi syarat

Hewan kurban yang sudah dipastikan sehat akan diberikan tanda oleh petugas. Tanda itu untuk memastikan kepada konsumen bahwa lapak hewan kurban tersebut sudah dilakukan pengecekan kesehatan

Kontributor : Aimarrani

Produser : Febry Rachadi

(rns)

