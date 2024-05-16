...

100 Petugas Dikerahkan DPKP Kabupaten Tangerang untuk Cek Kondisi Hewan Kurban

Aimarani, Jurnalis · Kamis 16 Mei 2024 20:30 WIB
A A A
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang akan menyiapkan petugas kesehatan. Untuk melakukan pengecekan hewan kurban ke lapak-lapak penjual menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha tahun ini
 
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Asep Jatnika Sutrisno mengatakan sebanyak kurang lebih 100 petugas disiapkan untuk melakukan pengawasan dan pengecekan di 664 lokasi lapak pedagang hewan kurban
 
Pihaknya juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara penyembelihan hewna kurban halal dan memenuhi syarat
 
Hewan kurban yang sudah dipastikan sehat akan diberikan tanda oleh petugas. Tanda itu untuk memastikan kepada konsumen bahwa lapak hewan kurban tersebut sudah dilakukan pengecekan kesehatan
 
Kontributor : Aimarrani
Produser : Febry Rachadi

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini