Nama Keluarga Korban Kecelakaan Maut SMK Lingga Jaya Dicatut Untuk Penggalangan Dana

Iyung Rizki, Jurnalis · Kamis 16 Mei 2024 16:33 WIB
Keluarga Mahesya Putra korban tewas kecelakaan bus rombongan SMK Lingga Kencana membantah open donasi di media sosial
 
Ibunda Mahesya Putra, Rosdiana menegaskan bahwa open donasi untuk para korban kecelakaan maut bus tidak benar. Rosdiana memastikan jika adanya yang membuka penggalangan dana untuk para korban kecelakaandipastikan bukan dari pihak keluarga.
 
Sebelumnya, beredar di media sosial oknum yang meminta penggalangan dana mengatasnamakan keluarga Mahesya Putra, Dimas, dan Intan.
 
Kontributor: Iyung Rizki

(rns)

