Keluarga Mahesya Putra korban tewas kecelakaan bus rombongan SMK Lingga Kencana membantah open donasi di media sosial
Ibunda Mahesya Putra, Rosdiana menegaskan bahwa open donasi untuk para korban kecelakaan maut bus tidak benar. Rosdiana memastikan jika adanya yang membuka penggalangan dana untuk para korban kecelakaandipastikan bukan dari pihak keluarga.
Sebelumnya, beredar di media sosial oknum yang meminta penggalangan dana mengatasnamakan keluarga Mahesya Putra, Dimas, dan Intan.
Kontributor: Iyung Rizki
(rns)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow