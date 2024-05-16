Wapres RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (16/5). JK akan menjadi saksi dalam persidangan mantan Dirut Pertamina Galaila Karen Agustiawan.
Jusuf Kalla tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sekitar pukul 9.59 WIB. JK tak mengucapkan kalimat apapun dan langsung naik ke lantai 4 untuk menunggu jalannya persidangan.
Reporter: Nur Khabibi
Produser: Akira AW
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow