Beginilah kondisi objek wisata pemandian di Lembah Anai, Tanah Datar, Sumbar, Kamis (16/5). Di antara bangunan yang masih tampak yakni tempat ibadah, rumah makan dan seluncuran

Hampir seluruh bangunan di daerah tersebut mengalami rusak parah akibat tersapu banjir. Sebagian pemilik usaha sudah melakukan aktivitas seperti membersihkan barang-barangnya

Mereka tidak mau larut dengan kesedihan dan berencana akan membuka usahanya kembali. Kawasan objek wisata pemandian di Lembah Anai merupakan salah satu daerah yang terparah

