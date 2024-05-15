Pelajar se-Jabodetabek menggelar aksi doa bersama dan simbolik membakar 1.000 lilin. Aksi tersebut digelar di depan Kantor Kemendikbudristek, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (15/5/2024)

Aksi itu merupakan simbol belasungkawa atas kecelakaan maut bus rombongan SMK Lingga Kencana Depok di kawasan Ciater, Subang, Jawa Barat

Mereka membawa obor dan dua buah kain putih ucapan berbelasungkawa atas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Terlihat pula kelompok pelajar dan keluarga korban turut membawa bingkai dan foto hitam putih korban kecelakaan yang tewas

Reporter : Muhammad Refi Sandi

Produser : Febry Rachadi

(rns)

