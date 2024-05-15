...

Kenang Korban Kecelakaan Maut di Subang, Pelajar se-Jabodetabek Gelar Doa Bersama dan Aksi Simbolik 1.000 Lilin

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Rabu 15 Mei 2024 23:16 WIB
Pelajar se-Jabodetabek menggelar aksi doa bersama dan simbolik membakar 1.000 lilin. Aksi tersebut digelar di depan Kantor Kemendikbudristek, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (15/5/2024)
 
Aksi itu merupakan simbol belasungkawa atas kecelakaan maut bus rombongan SMK Lingga Kencana Depok di kawasan Ciater, Subang, Jawa Barat
 
Mereka membawa obor dan dua buah kain putih ucapan berbelasungkawa atas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Terlihat pula kelompok pelajar dan keluarga korban turut membawa bingkai dan foto hitam putih korban kecelakaan yang tewas 
 
Reporter : Muhammad Refi Sandi
Produser : Febry Rachadi

(rns)

