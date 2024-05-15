...

14 Tewas dan 74 Terluka akibat Papan Reklame Roboh di Mumbai India

Betty Usman, Jurnalis · Rabu 15 Mei 2024 21:00 WIB
A A A
Sebuah papan reklame besar roboh menimpa warga saat hujan lebat dan badai petir di kota Mumbai, India barat, menewaskan sedikitnya 14 orang dan 74 terluka.
 
Operasi penyelamatan berlangsung Selasa (14/5), dan belum diketahui jumlah warga yang terjebak.
 
Hujan disertai angin kencang menyebabkan papan reklame jatuh di sebuah pompa bensin di pinggiran Ghatkopar, setidaknya 47 orang berhasil diselamatkan hingga larut malam.
 
Polisi yang menyelidiki insiden terjadi karena papan reklame tersebut dipasang secara ilegal. Para pejabat mengatakan 31 orang yang terluka telah dipulangkan dari rumah sakit.
 
India alami hujan lebat dan banjir besar selama musim hujan antara Juni-September yang membawa sebagian besar curah hujan tahunannya. Hujan sangat penting bagi pertanian tetapi seringkali menyebabkan kerusakan parah.

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini