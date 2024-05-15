Sebuah papan reklame besar roboh menimpa warga saat hujan lebat dan badai petir di kota Mumbai, India barat, menewaskan sedikitnya 14 orang dan 74 terluka.

Operasi penyelamatan berlangsung Selasa (14/5), dan belum diketahui jumlah warga yang terjebak.

Hujan disertai angin kencang menyebabkan papan reklame jatuh di sebuah pompa bensin di pinggiran Ghatkopar, setidaknya 47 orang berhasil diselamatkan hingga larut malam.

Polisi yang menyelidiki insiden terjadi karena papan reklame tersebut dipasang secara ilegal. Para pejabat mengatakan 31 orang yang terluka telah dipulangkan dari rumah sakit.

India alami hujan lebat dan banjir besar selama musim hujan antara Juni-September yang membawa sebagian besar curah hujan tahunannya. Hujan sangat penting bagi pertanian tetapi seringkali menyebabkan kerusakan parah.

(rns)

