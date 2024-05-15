...

Buntut Taruna Tewas, Orang Tua Calon Siswa STIP Kecewa Pendaftaran Ditutup

Rizki Falupi, Jurnalis · Rabu 15 Mei 2024 19:19 WIB
Kemenhub mengentikan seleksi calon taruna STIP pasca tewasnya taruna yang dianiaya seniornya. Akibat penghentian seleksi, orangtua calon taruna merasa kecewa dan meminta Kemenhub membatalkan keputusan tersebut.
 
Para orangtua kecewa karena anak-anak mereka telah mengikuti seleksi tahap pertama di STIP Jakarta. Mereka menyebut seharusnya sistem pendidikan yang diubah agar tidak lagi ada senioritas di STIP
 
Berita Terkait

