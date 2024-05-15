...

Over Kapasitas, TPA Cipayung Depok Ditutup Sementara

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Rabu 15 Mei 2024 10:15 WIB
Pemkot Depok menutup sementara operasi pembuangan sampah ke TPA Cipayung, Rabu (15/5). Hal ini dilakukan karena ada longsoran sampah yang menutup jalur pembuangan
 
Ratusan truk sampah terlihat tidak beroperasi, hanya terparkir di halaman TPA. Akibat dari penutupan ini, tumpukan sampah terlihat di beberapa lokasi Kota Depok 
 
Sebelumnya, penutupan TPA Cipayung ini dilakukan pada tanggal 13 Mei - 15 Mei 2024. Ada kemungkinan penutupan TPA Cipayung akan diperpanjang menengok sampah sudah overload 
 
 
Kontributor: Iyung Rizki 
Produser: Akira AW

