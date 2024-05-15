Pemkot Depok menutup sementara operasi pembuangan sampah ke TPA Cipayung, Rabu (15/5). Hal ini dilakukan karena ada longsoran sampah yang menutup jalur pembuangan

Ratusan truk sampah terlihat tidak beroperasi, hanya terparkir di halaman TPA. Akibat dari penutupan ini, tumpukan sampah terlihat di beberapa lokasi Kota Depok

Sebelumnya, penutupan TPA Cipayung ini dilakukan pada tanggal 13 Mei - 15 Mei 2024. Ada kemungkinan penutupan TPA Cipayung akan diperpanjang menengok sampah sudah overload

Kontributor: Iyung Rizki

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News