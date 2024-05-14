...

Menparekraf Perkirakan 300.000 Wisatawan Hadiri Puncak Waisak di Candi Borobudur

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Selasa 14 Mei 2024 23:00 WIB
A A A
Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno memperkirakan 200.000 - 300.000 wisatawan bakal ikut menyaksikan perayaan Tri Suci Waisak 2568 BE/2024. Sandi juga menyebut ada 20.000 umat Buddha ikut terlibat dalam perayaan Tri Suci Waisak yang akan digelar di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah (Jateng) pada 23 Mei 2024 mendatang.
 
Sebelumnya, Sandiaga Uno menyambut 40 Bhikku Thudong di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Selasa(14/5) sore. Selanjutnya, para Bhikku melakukan Thudong dan tiba di Candi Borobudur pada 20 Mei mendatang.
 
Reporter: Suparjo Ramalan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini