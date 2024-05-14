Satu lagi korban banjir bandang di Sumatra Barat ditemukan di aliran Sungai Batang Anai. Mayat korban ditemukan di bawah bebatuan. Tim SAR kesulitan mengevakuasi korban karena kondisi mayat yang sudah membusuk.

Dengan adanya penemuan tersebut, maka dari 21 yang dilaporkan hilang 11 diantaranya sudah ditemukan di kabupaten Padang Pariaman. Sementara satu korban lainnya juga ditemukan di Lembah Anai, Tanah Datar.

Reporter : Eka Guspriadi

Produser: Reza Ramadhan

