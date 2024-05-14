...

Update Banjir Bandang Sumbar, Tim SAR Temukan Korban di Aliran Sungai Batang Anai

Eka Guspriadi, Jurnalis · Selasa 14 Mei 2024 19:31 WIB
Satu lagi korban banjir bandang di Sumatra Barat ditemukan di aliran Sungai Batang Anai. Mayat korban ditemukan di bawah bebatuan. Tim SAR kesulitan mengevakuasi korban karena kondisi mayat yang sudah membusuk.
 
Dengan adanya penemuan tersebut, maka dari 21 yang dilaporkan hilang 11 diantaranya sudah ditemukan di kabupaten Padang Pariaman. Sementara satu korban lainnya juga ditemukan di Lembah Anai, Tanah Datar.
 
Reporter : Eka Guspriadi
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

