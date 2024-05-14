...

Jalani Sidang Etik Penyalahgunaan Wewenang, Ini Kata Wakil Ketua KPK Ghufron

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Selasa 14 Mei 2024 20:00 WIB
A A A
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron telah selesai menjalani sidang etik terkait dugaan penyalahgunaan wewenang yang digelar oleh dewan pengawas (Dewas) pada hari ini Selasa (14/5/2024).
 
Ghufron yang diperiksa dari hampir enam jam itu, mengaku menghormati proses persidangan yang digelar oleh Dewas tersebut. Hal ini disampaikan Ghufron di Gedung C1 KPK, Jakarta, Selasa (14/5/2024).
 
Ghufron menyebut bahwa sidang dugaan penyalahgunaan wewenang itu akan selesai lebih cepat pada minggu depan. Ghufron mengatakan bahwa dirinya tidak melakukan penyalahgunaan wewenang. Melainkan hanya membantu dan hal itu katanya bagian dari kemanusiaan.
 
Reporter : Raka Dwi Novianto 
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini