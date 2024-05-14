Sebanyak 12 korban luka akibat kecelakaan bus di Subang masih menjalani perawatan. Perawatan dilakukan di RS Bhayangkara Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jabar, Selasa (14/5)
Tim medis RS Bhayangkara Brimob memberikan trauma healing kepada korban kecelakaan bus. Hal ini dilakukan agar para korban bisa mengatasi trauma pada pikiran yang membekas
Ada beberapa hal yang diperhatikan pada penanganan pasien kecelakaan bus di Subang. Biasanya para korban kecelakaan mengalami trauma kecemasan hingga depresi
Untuk menghindari hal itu dilakukan konseling terhadap pasien korban kecelakaan bus
Kontributor: Iyung Rizki
Produser: Akira AW
