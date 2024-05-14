Sebanyak 12 korban luka akibat kecelakaan bus di Subang masih menjalani perawatan. Perawatan dilakukan di RS Bhayangkara Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jabar, Selasa (14/5)

Tim medis RS Bhayangkara Brimob memberikan trauma healing kepada korban kecelakaan bus. Hal ini dilakukan agar para korban bisa mengatasi trauma pada pikiran yang membekas

Ada beberapa hal yang diperhatikan pada penanganan pasien kecelakaan bus di Subang. Biasanya para korban kecelakaan mengalami trauma kecemasan hingga depresi

Untuk menghindari hal itu dilakukan konseling terhadap pasien korban kecelakaan bus

Kontributor: Iyung Rizki

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News