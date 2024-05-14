...

12 Korban Kecelakaan Bus di Subang Jalani Perawatan dan Penanganan Trauma Healing

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Selasa 14 Mei 2024 10:00 WIB
A A A
Sebanyak 12 korban luka akibat kecelakaan bus di Subang masih menjalani perawatan. Perawatan dilakukan di RS Bhayangkara Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jabar, Selasa (14/5)
 
Tim medis RS Bhayangkara Brimob memberikan trauma healing kepada korban kecelakaan bus. Hal ini dilakukan agar para korban bisa mengatasi trauma pada pikiran yang membekas
 
Ada beberapa hal yang diperhatikan pada penanganan pasien kecelakaan bus di Subang. Biasanya para korban kecelakaan mengalami trauma kecemasan hingga depresi 
 
Untuk menghindari hal itu dilakukan konseling terhadap pasien korban kecelakaan bus 
 
 
Kontributor: Iyung Rizki 
Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini