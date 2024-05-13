...

Sebanyak 393 Jemaah Asal Banten Tiba di Asrama Haji Jakarta

Widya Michella Nur Syahida, Jurnalis · Senin 13 Mei 2024 21:20 WIB
A A A
Sebanyak 393 jemaah asal Banten kloter ke-7  tiba di Asrama Haji Jakarta, Senin (13/5/2024). Sebanyak 393 jemaah terdiri dari 388 reguler dan 5 petugas kloter haji. Mereka dikumpulkan dalam satu ruangan untuk pemeriksaan kesehatan. 
 
Usai di cek kesehatan, mereka diberikan kunci kamar, paspor, uang saku sebanyak 750 SAR dan gelang identitas haji. 
 
Setelah menjalani proses tersebut, mereka diijinkan untuk beristirahat dan akan berangkat menuju bandara Soekarno-Hatta pada Selasa, (14/5). Perasaan bahagia menyelimuti jemaah calon haji, salah satunya Martai (76) yang telah menunggu selama 11 tahun dengan menyisikan uang dari menjual keset.
 
Reporter: Widya Michella Nur Syahida
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini