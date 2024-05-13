Sebanyak 393 jemaah asal Banten kloter ke-7 tiba di Asrama Haji Jakarta, Senin (13/5/2024). Sebanyak 393 jemaah terdiri dari 388 reguler dan 5 petugas kloter haji. Mereka dikumpulkan dalam satu ruangan untuk pemeriksaan kesehatan.

Usai di cek kesehatan, mereka diberikan kunci kamar, paspor, uang saku sebanyak 750 SAR dan gelang identitas haji.

Setelah menjalani proses tersebut, mereka diijinkan untuk beristirahat dan akan berangkat menuju bandara Soekarno-Hatta pada Selasa, (14/5). Perasaan bahagia menyelimuti jemaah calon haji, salah satunya Martai (76) yang telah menunggu selama 11 tahun dengan menyisikan uang dari menjual keset.

