Beginilah detik-detik kapal tongkang bermuatan batubara menabrak tiang penyangga Jembatan Aurduri I, Kecamatan Danau, Kota Jambi, Senin (13/5/2024). Video ini pun viral di media sosial.

Aparat kepolisian langsung mengejar kapal tongkang dan mengamankan 3 orang. Ketiga orang yang diamankan tersebut terdiri dari nakhoda kapal dan ABK.

Dari hasil pemeriksaan peristiwa tersebut terjadi disebabkan derasnya aliran Sungai Batanghari. Selain mengalami rusak parah, besi penyangga jembatan juga ada yang terlepas.

Reporter: Adrianus Susandra

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

