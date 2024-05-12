Jemaah Haji Indonesia kloter 1 JKG 01 mendarat dengan selamat di Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA), Madinah, Minggu (12/5) pagi. Kedatangan 393 jemaah haji Indonesia disambut langsung oleh Dubes RI untuk Kerajaan Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad.

Abdul Aziz mengapresiasi pemberian layanan fast track untuk jemaah haji Indonesia. Abdul Aziz mengatakan bahwa dengan fast track membuat jemaah Indonesia tidak perlu antre lama di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA), Madinah.

Reporter: Andryanto Wisnuwidodo

Produser: Reza Ramadhan

