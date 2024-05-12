Partai Gerindra mempertimbangkan nama Wali Kota Medan Bobby Nasution maju di Pilgub Sumatera Utara (Sumut) 2024. Hal ini disampaikan Sekjen DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani, Minggu (12/5/2024).
Nama Bobby memang santer digadang-gadang akan maju di Pilgub Sumut 2024. Selain Gerindra, Partai Golkar juga disebut akan mengusung Mantu Presiden Jokowi ini.
Reporter: Achmad Al Fiqri, Ahmad Ridwan Nasution
Produser: Reza Ramadhan
(mhd)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow