Partai Gerindra mempertimbangkan nama Wali Kota Medan Bobby Nasution maju di Pilgub Sumatera Utara (Sumut) 2024. Hal ini disampaikan Sekjen DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani, Minggu (12/5/2024).

Nama Bobby memang santer digadang-gadang akan maju di Pilgub Sumut 2024. Selain Gerindra, Partai Golkar juga disebut akan mengusung Mantu Presiden Jokowi ini.

Reporter: Achmad Al Fiqri, Ahmad Ridwan Nasution

Produser: Reza Ramadhan

