Belasan mobil ambulans yang membawa jenazah korban kecelakaan bus di Subang tiba di Depok, Minggu (12/5). Belasan mobil ambulans tampak melintas keluar dari GT Sawangan.

Belasan mobil ambulans tersebut dikawal armada patroli polisi. Saat ini rombongan sedang menuju ke rumah duka. Sementara, arus lalin di Jalan Raya Sawangan Depok padat merayap.

Reporter: Achmad Al Faqri

Produser: Akira AW

(fru)

