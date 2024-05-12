Seorang anak kelas 6 SD di Kabupaten Kerinci, Jambi, memiliki tinggi badan hampir 2 meter. Dia adalah Sagil Muhammad Riski yang saat ini baru berusia 12 tahun.

Foto-foto postur badan Sagil viral di media sosial lantaran tingginya mencolok dibanding anak SD pada umumnya. Bahkan tingginya melebihi orang dewasa. Yang menarik, di foto itu Sagil tampak mengenakan seragam SD merah putih disandingkan dengan teman sebayanya.

Kontributor: Kapior Gandi

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News