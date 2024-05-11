Sebanyak 450 Jemaah calon haji dari kloter 1 embarkasi Makassar tiba di asrama haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan. Para jemaah calon haji asal Makassar ini tiba menggunakan puluhan bus pariwisata.

Mereka langsung memasuki Aula gedung Arafah untuk proses pengecekan sebelum masuk ke asrama masing-masing. Para Jemaah juga diimbau untuk senantiasa menjaga kondisi kesehatan mengingat kondisi suhu di tanah suci mencapai 40 derajat celsius.

Pada tahun ini embarkasi Makassar akan memberangkatkan Jemaah calon haji sebanyak 16.649 Jemaah yang terbagi dalam 37 kloter.

Produser : Febry Rachadi

Reporter : Wahyu Ruslan

(mhd)

