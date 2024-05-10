Permukiman warga di 4 Kecamatan, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan masih terendam banjir, Jumat(10/5). Ke 4 Kecamatan tersebut merupakan daerah di pesisir Danau Tempe yang meluap diantaranya, Kecamatan Belawa, Tempe, Tanasitolo dan Sabbangparu.

Sejumlah akses jalan pun masih terputus kerena banjir sehingga warga gunakan perahu untuk beraktivitas. Tim SAR tim gabungan juga memberikan bantuan bagi warga yang ingin dievakuasi.

Kontributor: Amnar Sengkang

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News