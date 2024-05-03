Sarwendah Tan melalui kuasa hukum, Chris Sam Siwu, mendesak pihak PN Jakarta Selatan mengklarifikasi pernyataannya seputar isu Ruben Onsu digugat perdata.

Chris menegaskan jika pemberitaan tersebut sudah mengganggu psikis kliennya. Bahkan, isu ini dikhawatirkan juga mengganggu perkembangan anak-anak Sarwendah.

Disebutnya, Sarwendah sangat sedih lantaran keluarganya terus diterpa gosip miring.

