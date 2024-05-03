...

Kuasa Hukum Sarwendah Desak PN Jaksel Klarifikasi Isu Ruben Onsu Digugat Perdata

Ravie Wardani, Jurnalis · Jum'at 03 Mei 2024 13:45 WIB
Sarwendah Tan melalui kuasa hukum, Chris Sam Siwu, mendesak pihak PN Jakarta Selatan mengklarifikasi pernyataannya seputar isu Ruben Onsu digugat perdata. 
 
Chris menegaskan jika pemberitaan tersebut sudah mengganggu psikis kliennya. Bahkan, isu ini dikhawatirkan juga mengganggu perkembangan anak-anak Sarwendah.
 
Disebutnya, Sarwendah sangat sedih lantaran keluarganya terus diterpa gosip miring.
 
Reporter: Ravie Wardani
Produser: Reza Ramadhan

