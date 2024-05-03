...

Laporan Langsung dari Pasar Johar, Harga Komoditas Pangan Melambung

Dilami Aulia , Jurnalis · Jum'at 03 Mei 2024 15:00 WIB
Harga komoditas pangan masih mengalami kenaikan di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat, pada Jumat (3/5/2024). 
 
Harga bawang merah, bawang putih hingga cabai rawit merah masih tinggi di kisaran Rp60 ribu-Rp70 ribu per kg. Tak hanya itu gula pasir merah mencapai Rp19 ribu per kg dan harga telur mencapai Rp30 ribu per kg.
 
Kenaikan harga pangan terjadi sejak dua minggu terakhir, salah satu faktor kenaikan harga karena cuaca buruk yang melanda sejumlah daerah di Indonesia.
 
Reporter: Dilami Aulia, Iriansyah Wahyudi
Produser: Reza Ramadhan

