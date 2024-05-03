...

IRT Merintis Usaha Pembuatan Boneka sejak Tahun 2019

Rahmat Hidayat, Jurnalis · Jum'at 03 Mei 2024 07:30 WIB
Seorang ibu rumah tangga (IRT) kelahiran Lampung sukses menjadi perajin boneka di Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat. Berawal menjadi seorang pekerja di pabrik konveksi, ia mencoba merintis usaha pembuatan boneka sejak tahun 2019. 
 
Kini usahanya terus berkembang dengan memberdayakan 11 pekerja dari warga setempat dan 14 tukang jahit. 
 
Sebagai modal awal usahanya, ia mengandalkan program KUR dari Bank BRI. Bank BRI mendorong kemajuan UMKM dengan menyediakan berbagai program yang bisa digunakan nasabah pelaku usaha, sekaligus memberikan kemudahan bertransaksi.
 
Kontributor: Rahmat Hidayat

(fru)

