Jelang Idul Adha pencurian kambing makin marak sehingga meresahkan masyarakat. 17 kambing dicuri dengan modus disembelih di dalam kandang di wilayah Pasir Putih, Sawangan, Depok. Rencananya kambing disiapkan untuk hewan qurban pada Idul Adha mendatang.

Pelaku hanya meninggalkan isi perut di dalam kandang, sementara kerugian korban ditaksir mencapai belasan juta rupiah. Pencurian kambing marak terjadi di Depok, namun hingga kini belum ada 1 pun pelaku yang ditangkap.

Kontributor: Iyungrizki

