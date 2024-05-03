Ratusan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) menggelar aksi bela Palestina di Rotunda Rektorat UI. Para mahasiswa rencananya akan bermalam di lokasi tersebut dengan menggunakan tenda.

Aksi bertajuk Perkemahan Solidaritas Palestina UI ini diinisiasi oleh LDKN Salam UI. Kegiatan tersebut digelar untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina.

Produser : Febry Rachadi

Kontributor : Iyungrizki

(mhd)

