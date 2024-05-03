Truk trailer ini melintang menutup seluruh badan Jalan Soekarno-Hatta, Bawen, usai mengalami kecelakaan Jumat (3/5) dini hari tadi. Truk terguling usai menabrak sebuah truk colt bermuatan keramik yang akhirnya tercebur ke dasar sungai.

Kecelakaan bermula saat truk trailer melaju kencang dari arah Bawen menuju Ungaran. Kondisi jalan terjal menurun membuat truk tak mampu mengerem dengan sempurna. Hingga akhirnya menabrak truk colt yang melaju di depannya.

Kerasnya benturan membuat truk colt terpental hingga tercebur ke dasar kali. Sopir truk trailer tewas di lokasi kejadian karena terjepit kabin truk.

Evakuasi sopir truk colt yang mengalami luka parah berlangsung dramatis. Petugas BPBD yang di terjun ke lokasi harus menuruni sungai dan menarik tubuh korban dengan tandu dari kedalaman sekitar 20 meter.

Reporter: Lurisa Lulu

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

