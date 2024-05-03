...

Viral Warga Tandu Pasien Sejauh 1 Km Lewati Jembatan Nyaris Ambruk di Padang Lawas

Abdul Rahman, Jurnalis · Jum'at 03 Mei 2024 11:10 WIB
Viral seorang ibu di Padang Lawas Utara, Sumatra Utara, ditandu warga sejauh 1 kilometer usai melahirkan karena jembatan di desa mereka nyaris ambruk.
 
Mobil ambulans yang mengatar pasien tidak bisa melintas di jembatan. Warga bahu-membahu menandu pasien untuk melewati jembatan.
 
Tidak ada jalan yang mudah dilalui selain jembatan ini. Warga menyebut kondisi jembatan rusak ini telah terjadi sejak 3 tahun belakangan.
 
Reporter: Abdul Rahman
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

