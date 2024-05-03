Viral seorang ibu di Padang Lawas Utara, Sumatra Utara, ditandu warga sejauh 1 kilometer usai melahirkan karena jembatan di desa mereka nyaris ambruk.

Mobil ambulans yang mengatar pasien tidak bisa melintas di jembatan. Warga bahu-membahu menandu pasien untuk melewati jembatan.

Tidak ada jalan yang mudah dilalui selain jembatan ini. Warga menyebut kondisi jembatan rusak ini telah terjadi sejak 3 tahun belakangan.

Reporter: Abdul Rahman

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

