Viral seorang ibu di Padang Lawas Utara, Sumatra Utara, ditandu warga sejauh 1 kilometer usai melahirkan karena jembatan di desa mereka nyaris ambruk.
Mobil ambulans yang mengatar pasien tidak bisa melintas di jembatan. Warga bahu-membahu menandu pasien untuk melewati jembatan.
Tidak ada jalan yang mudah dilalui selain jembatan ini. Warga menyebut kondisi jembatan rusak ini telah terjadi sejak 3 tahun belakangan.
Reporter: Abdul Rahman
Produser: Reza Ramadhan
