Sampah menggunung dan mulai mengeluarkan bau tidak sedap di TPA Kecamatan Cihara, Lebak, Banten dikeluhkan warga. Warga meminta TPA segera dipindahkan karena sangat mengganggu kesehatan masyarakat.

Kurangnya tenaga personel dan jumlah kendaraan membuat pengolahan sampah tidak maksimal. Pemerintah Daerah akan melakukan pengolahan sampah yang bernilai ekonomis agar sampah tidak langsung dibuang.

Kontributor: Iskandar Nasution

(mhd)

