Polda Metro Jaya meminta warga mewaspadai penipuan melalui APK berkedok surat tilang ETLE yang dikirim melalui WhatsApp. Pesan tersebut seolah-olah berisi surat tilang elektronik dari polisi, jika penerima pesan membuka para pelaku akan mudah menguras uang di tabungan pemilik nomor.

Adapun 2 nomor whatsapp resmi milik Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya yang digunakan untuk mengirim surat tilang elektronik adalah.

1. 082333343250

2. 085258869001

3. 085258868990

4. 082333343249

5. 087817174000

