Waspada, Penipuan Berkedok Surat Tilang ETLE yang Dikirim Melalui WhatsApp

Denhelmi Sajangbati, Jurnalis · Kamis 02 Mei 2024 21:00 WIB
Polda Metro Jaya meminta warga mewaspadai penipuan melalui APK berkedok surat tilang ETLE yang dikirim melalui WhatsApp. Pesan tersebut seolah-olah berisi surat tilang elektronik dari polisi, jika penerima pesan membuka para pelaku akan mudah menguras uang di tabungan pemilik nomor.
 
Adapun 2 nomor whatsapp resmi milik Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya yang digunakan untuk mengirim surat tilang elektronik adalah.
 
1. 082333343250
2. 085258869001
3. 085258868990
4. 082333343249
5. 087817174000
 
