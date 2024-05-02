Polda Metro Jaya meminta warga mewaspadai penipuan melalui APK berkedok surat tilang ETLE yang dikirim melalui WhatsApp. Pesan tersebut seolah-olah berisi surat tilang elektronik dari polisi, jika penerima pesan membuka para pelaku akan mudah menguras uang di tabungan pemilik nomor.
Adapun 2 nomor whatsapp resmi milik Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya yang digunakan untuk mengirim surat tilang elektronik adalah.
1. 082333343250
2. 085258869001
3. 085258868990
4. 082333343249
5. 087817174000
Kontributor: Denhelmi Sajangbati
