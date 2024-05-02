...

Danpuspom Buka Rakornis POM TNI-Propam Polri 2024 di Mabes TNI Cilangkap

Refi Sandi, Jurnalis · Kamis 02 Mei 2024 12:15 WIB
POM TNI bersama dengan Propam Polri menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Tahun 2024. Dengan tema 'Melalui Rakornis POM TNI-Propam Polri Tahun 2024 Siap Mewujudkan Sinergitas Penegakan Hukum Disiplin Tata Tertib di Lingkungan TNI-Polri Untuk Indonesia Maju'.
 
Rakornis POM TNI-Propam Polri 2024  digelar di Mabes TNI, Cilangkap, Jaktim, Kamis (2/5). Hadir di lokasi Danpuspom TNI, Mayjen TNI Yusri Nuryanto, dan Kadiv Propam Polri, Irjen Syahardiantono, Mayjen TNI Yusri Nuryanto turut membacakan amanat dari Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
 
Reporter: M Refi Sandi 
Produser: Akira AW

(fru)

