POM TNI bersama dengan Propam Polri menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Tahun 2024. Dengan tema 'Melalui Rakornis POM TNI-Propam Polri Tahun 2024 Siap Mewujudkan Sinergitas Penegakan Hukum Disiplin Tata Tertib di Lingkungan TNI-Polri Untuk Indonesia Maju'.

Rakornis POM TNI-Propam Polri 2024 digelar di Mabes TNI, Cilangkap, Jaktim, Kamis (2/5). Hadir di lokasi Danpuspom TNI, Mayjen TNI Yusri Nuryanto, dan Kadiv Propam Polri, Irjen Syahardiantono, Mayjen TNI Yusri Nuryanto turut membacakan amanat dari Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

