Warga Kemuning Legok, Tangerang, Banten, Rosdianah merintis usaha keripik basreng (bakso goreng) untuk menghidupi keluarga karena sang suami sakit, tidak bisa bekerja. Usahanya terus berkembang hingga bisa memberdayakan ibu-ibu sekitar dalam mengolah basreng.

Dalam sehari, produksi rumahan ini mampu memproduksi 50 kilogram basreng aneka varian rasa. Harga basreng mulai dari Rp2.000 untuk kemasan kecil, hingga Rp50 ribu per kilogram.

Dari usaha ini, Rosdianah mampu membiayai pendidikan keempat anaknya. Usaha Rosdianah ini berkembang dengan menjadi menjadi nasabah PNM Mekar. PNM sendiri bersinergi dengan Bank BRI dan Pegadaian dalam holding ultramikro.

