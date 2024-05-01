...

Ibu Rumah Tangga Merintis Usaha Keripik Basreng untuk Hidupi Keluarga

Ilham Zarkasih, Jurnalis · Rabu 01 Mei 2024 12:45 WIB
A A A
Warga Kemuning Legok, Tangerang, Banten, Rosdianah merintis usaha keripik basreng (bakso goreng) untuk menghidupi keluarga karena sang suami sakit, tidak bisa bekerja. Usahanya terus berkembang hingga bisa memberdayakan ibu-ibu sekitar dalam mengolah basreng.
 
Dalam sehari, produksi rumahan ini mampu memproduksi 50 kilogram basreng aneka varian rasa. Harga basreng mulai dari Rp2.000 untuk kemasan kecil, hingga Rp50 ribu per kilogram.
 
Dari usaha ini, Rosdianah mampu membiayai pendidikan keempat anaknya. Usaha Rosdianah ini berkembang dengan menjadi menjadi nasabah PNM Mekar. PNM sendiri bersinergi dengan Bank BRI dan Pegadaian dalam holding ultramikro.
 
Kontributor: Ilham Zarkasih

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Keras! Roy Suryo Bantah Rekayasa Dokumen Ijazah Jokowi

Keras! Roy Suryo Bantah Rekayasa Dokumen Ijazah Jokowi

Roy Suryo Bikin Heboh Lagi! Pamer Kaos Korban Mulyono alias Kormul

Roy Suryo Bikin Heboh Lagi! Pamer Kaos Korban Mulyono alias Kormul

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini