Air Terjun Songgolangit di Jepara, Jawa Tengah, menjadi salah satu destinasi wisata menarik bagi masyarakat. Air terjun ini brada di lereng Gunung Muria dengan kawasan masih asri dan berudara sejuk.

Ketinggian Air Terjun Songgolangit hingga puluhan meter. Untuk membuat betah pengunjung, di sekitarnya dibangun gazebo. Selain itu juga terdapat sejumlah fasilitas mainan anak.

Untuk biaya masuk lokasi, pengunjung cukup membayar retribusi Rp5 ribu.

Kontributor: Alip Sutarto

