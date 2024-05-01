Ratusan massa dari berbagai organisasi buruh menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu (1/5).

Massa membakar papan tuntutan di jalanan sebagai bentuk kekecewaan massa buruh terhadap Pemerintah.

Pemerintah dinilai tidak lagi berpihak kepada kaum buruh dengan adanya undang-undang cipta kerja. Massa memberikan tuntutan agar UU Ketenagakerjaan lahir dari proses demokratis dan berkeadilan.

Kontributor: Yoel Yusvin

