...

Peringatan May Day, Ratusan Buruh Bakar Papan Tuntutan di Jalanan Kota Makassar

Yoel Yusvin, Jurnalis · Rabu 01 Mei 2024 20:20 WIB
A A A
Ratusan massa dari berbagai organisasi buruh menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu (1/5).
 
Massa membakar papan tuntutan di jalanan sebagai bentuk kekecewaan massa buruh terhadap Pemerintah.
 
Pemerintah dinilai tidak lagi berpihak kepada kaum buruh dengan adanya undang-undang cipta kerja. Massa memberikan tuntutan agar UU Ketenagakerjaan lahir dari proses demokratis dan berkeadilan.
 
Kontributor: Yoel Yusvin

(fru)

