Ribuan Buruh Konvoi Menuju Kantor Gubernur Jawa Timur dari Alun-Alun Sidoarjo

Pramono Putra, Jurnalis · Rabu 01 Mei 2024 19:30 WIB
Ribuan buruh dari sejumlah Kota/Kabupaten menggelar konvoi dari Alun-Alun Sidoarjo menuju Kantor Gubernur Jawa Timur, Rabu (1/5).
 
Aksi digelar memperingati Hari buruh yang jatuh pada tanggal 1 Mei. Ratusan personel polisi diterjunkan untuk mengamankan aksi buruh dari arah Sidoarjo menuju Bundaran Waru Surabaya.
 
Buruh menuntut pencabutan Undang Undang Omnibus Law dan kenaikan upah yang layak. Rencananya ribuan buruh akan menemui Pj Gubernur Jawa Timur untuk membahas isu perburuhan.
 
Kontributor: Pramono Putra

(fru)

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

