Ribuan buruh dari sejumlah Kota/Kabupaten menggelar konvoi dari Alun-Alun Sidoarjo menuju Kantor Gubernur Jawa Timur, Rabu (1/5).

Aksi digelar memperingati Hari buruh yang jatuh pada tanggal 1 Mei. Ratusan personel polisi diterjunkan untuk mengamankan aksi buruh dari arah Sidoarjo menuju Bundaran Waru Surabaya.

Buruh menuntut pencabutan Undang Undang Omnibus Law dan kenaikan upah yang layak. Rencananya ribuan buruh akan menemui Pj Gubernur Jawa Timur untuk membahas isu perburuhan.

Kontributor: Pramono Putra

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News