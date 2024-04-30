Cuaca ekstrem masih menghantui sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung Barat. Menyebabkan tebing setinggi 20 meter longsor di Desa Mekarjaya, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung barat, Jawa Barat.

Salah satu rumah warga rusak parah akibat terkena longsor tersebut. Terlihat beberapa dinding tembok rumah jebol dan bangunan rumah warga lainnya dalam kondisi ambruk.

Dua penghuni rumah harus dilarikan ke rumah sakit akibat terkena reruntuhan bangunan saat berupaya menyelamatkan diri. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebebut.

Penghuni rumah yang berjumlah sekitar 8 jiwa harus diungsikan ke lokasi aman.

