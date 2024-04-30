...

Curah Hujan Tinggi, Tebing 20 Meter Longsor Rusak Rumah Warga di Bandung Barat

Yuwono Wahyu, Jurnalis · Selasa 30 April 2024 12:40 WIB
Cuaca ekstrem masih menghantui sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung Barat. Menyebabkan tebing setinggi 20 meter longsor di Desa Mekarjaya, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung barat, Jawa Barat.
 
Salah satu rumah warga rusak parah akibat terkena longsor tersebut. Terlihat beberapa dinding tembok rumah jebol dan bangunan rumah warga lainnya dalam kondisi ambruk.
 
Dua penghuni rumah harus dilarikan ke rumah sakit akibat terkena reruntuhan bangunan saat berupaya menyelamatkan diri. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebebut.
 
Penghuni rumah yang berjumlah sekitar 8 jiwa harus diungsikan ke lokasi aman.
 
Produser : Febry Rachadi
Kontributor : Yuwono Wahyu

(fru)

Berita Terkait

