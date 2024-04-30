...

Jersey Timnas Indonesia Diburu Pecinta Sepak Bola

Bambang Sugiarto, Jurnalis · Selasa 30 April 2024 13:00 WIB
Jersey Timnas Indonesia di buru pembeli. Para suporter terus membanjiri toko untuk berburu jersey untuk meramaikan acara nonton bareng semi final Piala Asia U 23 kontrak Uzbekistan. Sebuah toko alat olahraga di di Jalan Tidar Jember, di banjiri pembeli khususnya anak anak muda. 
 
Baik ukuran besar maupun ukuran kecil semua persediaan jersey timnas ludes terjual. Bahkan jersey timnas lawas dari tahun 2016 juga dicari para pembeli.

