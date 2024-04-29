Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar akrab disapa Cak Imin menerima kunjungan pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di kantor DPP PKB jalan Raden Saleh Raya, Senen, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2024) sore.

Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono dalam kesempatan itu juga meminta dukungan dari Partai PKB terkait sengketa Pemilihan Legislatif 2024 di MK agar dapat diputuskan lolos dari parliamentary threshold.

Reporter : Reza Ramadhan

Produser: Reza Ramadhan

