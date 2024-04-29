...

PKB Akan Kerja Sama dengan PPP di Pilkada 2024, Sepakat Usung Tokoh di Jatim

Widya Michella Nur Syahida, Jurnalis · Senin 29 April 2024 22:00 WIB
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar akrab disapa Cak Imin menerima kunjungan pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di kantor DPP PKB jalan Raden Saleh Raya, Senen, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2024) sore.
 
Turut hadir pimpinan PPP mulai dari  Plt Ketua Umum Muhamad Mardiono, Sekjen Arwani Thomafi, dan jajaran Ketua DPP Achmad Baidowi, hingga Wakil Ketua Umum Amir Uskara.
 
Cak Imin mengatakan bahwa kedatangan PPP dalam rangka hal bihalal di momen idul Fitri 1445H lalu. Sekaligus silahturahmi antar partai untuk melakukan sinergi ke depan. 
 
Kemudian kedua partai bersepakat untuk saling bahu membahu bekerja sama dalam rangka memaksimalkan peran dan manfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara baik legislatif maupun eksekutif. Termasuk mendoakan agar perjuangan PPP dapat lolos di MK.
 
Selain itu, PKB dan PPP juga bersepakat untuk bersinergi dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) di berbagai daerah. Yang mana keduanya ada potensi saling mendukung, saling menopang, mencari kader-kader bangsa yang terbaik agar bermanfaat bagi masyarakat di daerahnya.
 
Reporter : Widya Michella Nur Syahida
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Berita Terkait

