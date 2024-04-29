...

Pria Tersangka Buang Jasad Bayi di Kali KBB Tanah Abang Ternyata Punya Istri dan Anak

Widya Michella Nur Syahida, Jurnalis · Senin 29 April 2024 12:40 WIB
Polisi menangkap DS (30) dan AR (33) yang tega membuang bayi hasil hubungan gelapnya. Sebelumnya, bayi itu dibuang di aliran Kali Kanal Banjir Barat, Tanah Abang, Jakpus. 
 
Kondisi jasad saat ditemukan terbungkus popok dewasa di dalam kantung plastik. Kapolsek Metro Tanah Abang mengatakan tersangka AR memiliki istri dan tiga anak.
 
Diketahui, keduanya bertemu usai menjadi partner kerja antar perusahaan. Seringnya bertemu membuat D dan AR melanjutkan hubungan selama satu tahun. 
 
Hingga DS dinyatakan hamil yang mana kondisi kandungan berumur lima bulan. 
 
