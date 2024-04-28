Mantan Capres 2024, Anies Baswedan menyatakan akan rehat sejenak dari dunia politik setelah kontestasi Pilpres selesai. Hal tersebut disampaikannya di Yogyakarta, Minggu (28/4/2024).

Ia belum bersedia berbicara terkait kemungkinan kembali maju dalam Pilkada Jakarta. Namun, dirinya memastikan gerakan perubahan yang ia gagas akan tetap jalan terus, meski ditinggal PKB dan NasDem yang merapat ke kubu Prabowo-Gibran.

Reporter: Gunanto Farhan

Produser: Reza Ramadhan

