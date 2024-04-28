Mantan Cawapres 2024, Mahfud MD membacakan puisi dalam acara halal bihalal dan pagelaran seni UII di, Jakarta Selatan, Minggu (28/4/2024).

Puisi tersebut berjudul Kembali ke Masa Depan karya Hamid Basyaib. Puisi tersebut menceritakan tentang proses seseorang yang berfokus diri menata masa depannya.

Acara tersebut juga turut dihadiri oleh beberapa tokoh. Seperti Butet Kartaredjasa yang membawakan monolog.

Reporter: Giffar Rivana

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News