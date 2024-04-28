...

Air Laut Pasang, 100 Rumah Warga di Muara Angke Tergenang Banjir

Rizky Falupi, Jurnalis · Minggu 28 April 2024 11:45 WIB
Air laut mengalami pasang dan mengalir ke permukiman padat penduduk di Muara Angke, Jakut. Akibatnya, sebanyak 100 rumah di dua RT 06 dan 07 RW 22 tergenang banjir, Minggu (25/4). 
 
Warga pun menghalau sampah yang terbawa arus air agar tidak masuk ke rumah. Diketahui kawasan ini sering tergenang air apabila air laut mengalami pasang. Hal tersebut lantaran datarannya yang lebih rendah dari tanggul laut. 
 
Sebelumnya, BPBD DKI Jakarta sudah memberikan peringatan kepada warga pesisir. Bahwa pada tanggal 25 April hingga 29 April 2024 akan terjadi air pasang laut. 
 
Reporter: Rizky Falupi 
Produser: Akira AW

Berita Terkait

