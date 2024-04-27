Polisi memastikan jenazah Brigadir RAT yang tewas diduga bunuh diri di kawasan Mampang, Jakarta Selatan tidak diautopsi. Keputusan ini diambil berdasarkan kesepakatan pihak keluarga, termasuk sang istri yang sebelum disebut tak percaya.

Sayangnya perwakilan pihak keluarga yang hadir menolak berkomentar kepada awak media. Jenazah Anggota Sat Lantas Polresta Manado itu akan langsung diterbangkan ke Manado, Sulawesi Utara, dari RS Polri.

Produser : Febry Rachadi

Reporter : Jonathan Simanjuntak

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News