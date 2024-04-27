...

Jenazah Brigadir RAT Tak Diautopsi, Langsung Diterbangkan ke Manado dari RS Polri

Febry Rachadi, Jurnalis · Sabtu 27 April 2024 22:02 WIB
Polisi memastikan jenazah Brigadir RAT yang tewas diduga bunuh diri di kawasan Mampang, Jakarta Selatan tidak diautopsi. Keputusan ini diambil berdasarkan kesepakatan pihak keluarga, termasuk sang istri yang sebelum disebut tak percaya.
 
Sayangnya perwakilan pihak keluarga yang hadir menolak berkomentar kepada awak media. Jenazah Anggota Sat Lantas Polresta Manado itu akan langsung diterbangkan ke Manado, Sulawesi Utara, dari RS Polri.
 
Produser : Febry Rachadi
Reporter : Jonathan Simanjuntak

(mhd)

