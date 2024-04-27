Pemkot Depok menggelar puncak perayaan hari ulang tahun ke-25 di alun-alun Kota, Cilodong, Depok. Terlihat, ribuan masyarakat tumpah ruah untuk menyaksikan rangkaian acara puncak perayaan HUT Depok tersebut.

Dari pintu masuk Alun-alun Kota, nampak pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) berjejeran membuat suasana makin ramai. Salah satu jajanan yang dijual yakni makanan tradisional dodol Betawi dan tape uli.

Selain itu, menghadirkan pentas seni hingga musik untuk menghibur warga Kota Depok. Acara ini dibuka langsung oleh Wali Kota Depok, Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono.

