Anies Singgung Konsistensi dan Persimpangan Jalan Baru: Kita Tunggu PKS Pilih yang Mana

Riana Rizkia, Jurnalis · Sabtu 27 April 2024 14:55 WIB
Anies Baswedan menyinggung soal konsistensi partai politik dalam oposisi. Hal itu diungkapnya saat menghadiri acara halalbihalal sekaligus milad ke-22 Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang juga dihadiri oleh cawapresnya yakni Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dan Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem Surya Paloh. 
 
Awalnya, mantan calon presiden (capres) nomor urut 1 yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta itu berbicara soal konsistensi PKS menunjukkan sikapnya dalam berpolitik.
 
Diketahui, Surya Paloh menegaskan bahwa partainya bakal mendukung pemerintahan yang akan di pimpin Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. 
 
Sementara, Cak Imin juga telah bertemu dengan Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto dam menyampaikan akan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.
 
