Polisi mengamankan puluhan remaja di Jalan Raya Squadron, Jakarta Timur, Sabtu (27/4) dini hari. Mereka sebelumnya konvoi menggunakan motor dengan membawa senjata tajam.

Polisi mengamankan puluhan senjata tajam dengan ukuran besar. Puluhan remaja ini langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk diperiksa.

Warga mengaku resah karena para remaja ini sering melakukan aksi tawuran.

Reporter: Sofyan Firdaus

Produser: Reza Ramadhan

